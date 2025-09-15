OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:38, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Йил бошидан буён Қозоғистонда қанча фильмлар суратга олинди

    ASTANA. Kazinform — ҚР Маданият ва ахборот вазирлигининг Маданият қўмитаси жорий йилда мамлакатда суратга олинган фильмлар сони бўйича янгиланган маълумотларни тақдим этди.

    кинематограф, кино, сериалы
    Фото: pexels.com

    “Жорий йилда Киномарказ орқали давлат кўмагида 15 та кинолойиҳа суратга олиш учун юборилди”, — дейилади Маданият қўмитасининг Kazinform агентлигига берган жавобида.

    Улар орасида:

    8 та бадиий фильм: «Ақжелең», «Бүркітші», «Дни», «Кенжем қайда?», «38», «Тревожная ночь», «Сағындым сені», «Мұғалім»;

    2 та ҳужжатли фильм: «Венера. Баладан – бақ, қамыстан – құт», «Батыл бол»;

    3 та анимацион фильмлар: «Адамзатқа іздеу саламын», «Жібек», «Команда А.».

    Бундан ташқари, ўтган йилдан бошлаб 2 та кинолойиҳа, яъни «Победителей видно на старте» (қўшма лойиҳа) бадиий фильми ва «Алан туралы аңыз» анимацион фильми ҳам бор.

    “Бугунги кунга қадар юқорида қайд этилган 5 та бадиий фильмни суратга олиш ишлари якунланган бўлиб, уларни тўлиқ якунлаш муддати 2026 йилга мўлжалланган. Бундан ташқари, 1 та ҳужжатли фильмнинг суратга олиш ишлари тўлиқ якунланиб, қолган кинолойиҳалар ишлаб чиқариш жараёнида”, – дейилади хабарда.

    Теглар:
    ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги Маданият Кино олами
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!