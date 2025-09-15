Йил бошидан буён Қозоғистонда қанча фильмлар суратга олинди
ASTANA. Kazinform — ҚР Маданият ва ахборот вазирлигининг Маданият қўмитаси жорий йилда мамлакатда суратга олинган фильмлар сони бўйича янгиланган маълумотларни тақдим этди.
“Жорий йилда Киномарказ орқали давлат кўмагида 15 та кинолойиҳа суратга олиш учун юборилди”, — дейилади Маданият қўмитасининг Kazinform агентлигига берган жавобида.
Улар орасида:
8 та бадиий фильм: «Ақжелең», «Бүркітші», «Дни», «Кенжем қайда?», «38», «Тревожная ночь», «Сағындым сені», «Мұғалім»;
2 та ҳужжатли фильм: «Венера. Баладан – бақ, қамыстан – құт», «Батыл бол»;
3 та анимацион фильмлар: «Адамзатқа іздеу саламын», «Жібек», «Команда А.».
Бундан ташқари, ўтган йилдан бошлаб 2 та кинолойиҳа, яъни «Победителей видно на старте» (қўшма лойиҳа) бадиий фильми ва «Алан туралы аңыз» анимацион фильми ҳам бор.
“Бугунги кунга қадар юқорида қайд этилган 5 та бадиий фильмни суратга олиш ишлари якунланган бўлиб, уларни тўлиқ якунлаш муддати 2026 йилга мўлжалланган. Бундан ташқари, 1 та ҳужжатли фильмнинг суратга олиш ишлари тўлиқ якунланиб, қолган кинолойиҳалар ишлаб чиқариш жараёнида”, – дейилади хабарда.