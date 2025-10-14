Йил бошидан бери Қозоғистон 60,5 млн тонна нефть экспорт қилди
ASTANA. Kazinform – ҚР Энергетика вазири Ерлан Аққенженов ёқилғи-энергетика комплексининг январь-сентябрь ойларидаги ҳолати тўғрисида ҳисобот берди.
Вазирнинг сўзларига кўра, йил бошидан бери нефть ва газ конденсати қазиб олиш ҳажми 75,7 миллион тоннага ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 113,2 фоизга етди. Бу йилги режа - 96,2 млн тонна.
“9 ой якунларига кўра, нефть экспорти 60,5 миллион тоннани ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 114,9 фоизни ташкил этди. 2025 йил учун режа 70,5 млн тонна. Газ тармоғига тўхталадиган бўлсак, ҳисобот даврида 51,6 миллиард куб метр ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 116,7 фоизга газ қазиб олинди. Йил охиригача 62,8 миллиард куб метр газ қазиб олиш режалаштирилган”, - деди вазир бугунги Ҳукумат мажлисида.
Шунингдек, январь-сентябрь ойларида товар газининг ички истеъмоли ҳажми 14,3 миллиард куб метрни ташкил этди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 100,4 фоизни ташкил этади.
“Суюлтирилган газ қазиб олиш ҳажми қарийб 2,3 миллион тоннани ташкил этди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 101,1 фоизни ташкил этди. Мамлакат орқали газ транзити ҳажми 53 миллиард куб метрни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 102,9 фоизни ташкил этди”, – деди Е.Аққенженов.
Муаллиф: Айжан Серикжанқизи