Yil boshidan beri 700 mingdan ortiq qozog‘istonlik ish bilan ta’minlandi
ASTANA. Kazinform — Joriy yilning 1 noyabriga qadar 714 ming qozog‘istonlik ish bilan ta’minlandi. Ulardan qariyb 284 ming fuqaro faol bandlik tadbirlarida va turli davlat loyihalarida ishtirok etdi. Bu haqda Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi xabar berdi.
Vazirlik ma’lumotlariga ko‘ra, 161,7 ming kishi subsidiyalangan ish o‘rinlarida ish bilan ta’minlangan, jumladan: 13,1 ming kishi ijtimoiy ish o‘rinlarida, 25,6 ming kishi yoshlar amaliyotida, 98,7 ming kishi jamoat ishlarida, 17,9 ming kishi "Kumush yosh" loyihasi doirasida, 6,2 ming kishi "Birinchi ish o‘rni" loyihasi doirasida va 289 kishi "Avlodlar shartnomasi" loyihasi doirasida ish bilan ta’minlangan.
Yangi biznes tashabbuslarini amalga oshirish uchun aholining ijtimoiy zaif toifalariga mansub fuqarolarga 400 BHM (1 572 800 tenge) gacha bo‘lgan 8 968 ta grant berildi.
— Mehnat bozorida talab yuqori bo‘lgan ko‘nikmalar bo‘yicha onlayn treninglar bilan 55,9 ming ishsiz qamrab olindi, ulardan 51,4 ming nafari o‘qishni tugatdi va sertifikatlar oldi, — deyiladi xabarda.
«Bastau Biznes» loyihasi doirasida 48,4 ming nafar kishi tadbirkorlik asoslari bo‘yicha treninglar bilan qamrab olindi, ulardan 27 ming nafari o‘qishni tugatdi.
Ish beruvchilarning iltimosiga binoan 8 901 nafar kishi kasb-hunar ta’limiga yuborildi, ulardan 4 673 nafari o‘qishni tugatdi. O‘qishni tugatgandan so‘ng 2 256 nafari ishga joylashtirildi.
Bundan tashqari, 331,3 ming nafar kishi faoliyat sohasini tanlash maqsadida kasb-hunar markazlarida ijtimoiy kasb-hunar yo‘nalishini o‘tab, konsalting xizmatlaridan foydalandi.
Shuni ta’kidlash kerakki, fuqarolarni ish bilan ta’minlash bir necha yo‘nalishda amalga oshiriladi va ularning ishga joylashganligi ular uchun majburiy pensiya badallarini o‘tkazish bilan tasdiqlanadi.
Masalan, 2025 yil 1 noyabr holatiga ko‘ra, 714 ming kishi ish bilan ta’minlandi, jumladan: aholini ish bilan ta’minlashga ko‘maklashish bo‘yicha faol chora-tadbirlar doirasida - 170,7 ming kishi; Elektron mehnat birjasida ish beruvchilar tomonidan joylashtirilgan bo‘sh ish o‘rinlari uchun 175,7 ming kishi; Davlat rahbarining "10 ming aholi uchun 100 ta ish o‘rni" tashabbusi doirasida - 333,6 ming kishi; markaziy davlat organlari tomonidan amalga oshirilgan loyihalar doirasida 34 ming kishi ish bilan ta’minlandi.
Eslatib o‘tamiz, Qozog‘iston Elektron mehnat birjasiga 1 milliondan ortiq bo‘sh ish o‘rinlari joylashtiriladi.