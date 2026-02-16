Япониянинг Осака шаҳрида муштлашувида бир ўспирин ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform - Шанба куни кечқурун Япониянинг ғарбий қисмидаги Осака шаҳри марказида пичоқ билан ҳужум уюштирилиши натижасида 17 ёшли ўсмир ҳалок бўлди ва яна икки ўсмир яраланди.
Бу ҳақда маҳаллий оммавий ахборот воситалари хабар берди.
Kyodo News хабарига кўра, маҳаллий полицияга шаҳарнинг энг гавжум савдо марказларидан бири бўлган - Дотомбори туманидаги бинонинг биринчи қаватида соат 23:55 атрофида пичоқ билан ҳужум қилингани ҳақида шошилинч хабар келиб тушган.
Воқеа жойи шаҳар марказида, ресторанлар гавжум бўлган ҳудудда жойлашган. Ҳужумни амалга оширганликда гумон қилинган йигит қочишга муваффақ бўлган ва ҳали ҳам озодликда.
Полиция маълумотларига кўра, марҳум ўсмир Нара префектурасида истиқомат қилар эди. Унинг кўкраги ва танасининг бошқа қисмларига пичоқ билан тан жароҳати етказилган ва воқеа жойида вафот этган. Яна икки 17 ёшли ўсмир касалхонага олиб кетилган.
Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг маълумотларига кўра, ҳужумчи йигирма ёшлар атрофида бўлган ва уч нафар жабрланувчини билган. Шунингдек, қонли воқеадан олдин улар ўртасида жанжал бўлгани ҳам маълум.