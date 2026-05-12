Япониянинг Nippon Maru круиз кемаси 35 йиллик саёҳатдан сўнг фаолиятини тўхтатди
ASTANА. Кazinform — Япониянинг Nippon Maru круиз кемаси 35 йилдан сўнг Тинч океанидаги сўнгги саёҳатини якунлаб, Йокогама портига қайтди, деб хабар беради Кyodo.
Жами бўлиб 600 000 га яқин йўловчини ташиган ва 2000 дан ортиқ круизларни амалга оширган.
Mitsui O.S.K. Lines компаниясига тегишли бўлган кема 35 йил давомида Япония круиз саноатининг рамзи ҳисобланган ва мамлакатнинг биринчи ҳашаматли круиз кемаларидан бири бўлган.
1990 йилда ишга туширилганидан бери Nippon Maru 5,3 миллион километрдан ортиқ масофани босиб ўтди, бу дунё бўйлаб 133 та саёҳатга тенг.
167 метрлик кемада 190 та кабина ва мусиқачилар ва санъаткорлар мунтазам равишда чиқиш қиладиган концерт зали мавжуд эди.
Кема 2010 ва 2020 йилларда таъмирланган. Унинг ихчам ўлчамлари унга кичикроқ портларга жойлашиш имконини берди.
Nippon Maru кемасининг фойдаланишдан чиқарилишига қарамай, Mitsui O.S.K. Lines Японияда денгиз саёҳатларига қизиқиш ортиб бораётганини кутиб, круиз линиясини кенгайтиришни режалаштирмоқда.
