Япониянинг кекса аҳолиси 30 фоизга яқинлашди
ASTANA. Kazinform — Японияда 65 ёшдан ошган кексалар умумий аҳолининг 29,4 фоизини ташкил этади, бу мониторинг тарихидаги энг юқори кўрсаткичдир, деб хабар беради Синьхуа.
Бу ҳақда якшанба куни Япония Ички ишлар ва коммуникациялар вазирлиги томонидан эълон қилинган расмий маълумотларда айтилган.
Вазирликнинг ҳисоб-китобларига кўра, 15 сентябрь — “Кексаларни эъзозлаш куни” ҳолатига кўра, мамлакатда кексалар сони 36,19 миллион кишини ташкил этган. Кексаларнинг умумий аҳоли таркибидаги улуши 0,1 фоиз пунктга ошиб, рекорд даражадаги 29,4 фоизни ташкил этди.
Ишчи кучи тадқиқотига кўра, ўтган йили 9,3 миллион кекса киши иш билан таъминланган, бу ўтган йилга нисбатан 160 минг кишига кўп. Бу кўрсаткич ҳам рекорддир.
65 ёшдан ошган аҳоли бандлиги даражаси 25,7 фоизни ташкил этиб, 0,5 фоиз пунктга ошди. Ёш гуруҳлари бўйича ажратилганда 65-69 ёшдагилар учун бандлик даражаси 53,6%, 70-74 ёшдагилар учун 35,1%, 75 ёшдан ошганлар учун 12,0% ни ташкил этди.
Вазирлик бу тенденцияни меҳнат ресурслари етишмаслиги билан изоҳламоқда. Пенсия ёшининг ошиши ҳам таъсир қилади. Кексаларнинг фаол бўлиш имкониятлари кенгаймоқда. Шу боис иш билан банд кексалар сонининг янада кўпайиши кутилмоқда.