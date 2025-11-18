Японияда ЯИМ ўтган йилга нисбатан 1,8% га пасайди
ТОKYO. Кazinform — Япония иқтисодиёти 2025 йилнинг учинчи чорагида ўтган йилга нисбатан 1,8% га қисқарди. Бу олти чоракдаги илк иқтисодий қисқаришдир, деб хабар берди Xinhuа ахборот агентлиги.
Вазирлар кабинетининг маълумотларига кўра, инфляцияни ҳисобга олган ҳолда тузатилган реал ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) июль-сентябрь ойларида олдинги уч ойга нисбатан 0,4% га пасайган.
ЯИМнинг қисқариши мамлакат иқтисодиётига юқори инфляция, хусусий истеъмолнинг секинлашиши ва АҚШдаги юқори тарифлар каби омиллар таъсир кўрсатганлиги сабабли кутилган эди.
Экспорт апрель-июнь ойларига нисбатан 1,2% га, импорт эса 0,1% га камайди. Натижада, ташқи талаб (экспорт минус импорт) ЯИМни 0,2 фоиз пунктга камайтирди, бу умумий пасайишнинг ярмини ташкил этди.
Бошқа асосий кўрсаткичларда умумий иқтисодий маҳсулотнинг ярмидан кўпини ташкил этувчи хусусий истеъмол 0,1 фоизга, корпоратив инвестициялар эса 1,0 фоизга ошди.
Эслатиб ўтамиз, октябрь ойида Япония ҳукумати истеъфога чиқди.