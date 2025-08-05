Японияда мушаклар баржасида ёнғин чиқди
ASTANA. Kazinform – Япониянинг Иокогама шаҳрида мушаклар баржасида ёнғин чиқди, деб хабар беради Kyodo News.
Соҳил қўриқлаш хизмати маълумотларига кўра, мушаклар учун ишлатиладиган баржалардан бирида ёнғин чиққан.
Кема бортидаги барча беш ишчи денгизга сакраб омон қолган. Улардан бири енгил тан жароҳатлари билан шифохонага етказилган. Ёнғин қўшни баржага ҳам ўтган, бироқ унда одамлар бўлмаган.
Маҳаллий полиция маълумотларига кўра, ҳодисага пиротехника тизимидаги носозлик сабаб бўлган. Ҳозирда ҳодиса сабаблари ўрганиляпти.
Тадбирнинг расмий сайтида маълум қилинишича, маҳаллий вақт билан соат 19:30 дан бошлаб 25 дақиқа давомида тахминан 20 мингта мушаклар отилиши режалаштирилган. Ташкилий қўмита воқеа учун узр сўради ва воқеа ҳолатларини чуқур ўрганишга ваъда берди.