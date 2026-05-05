Японияда демографик пасайиш 45 йилдан бери давом этмоқда
ASTANА. Кazinform – 2026 йил 1 апрель ҳолатига кўра, Японияда болалар сони бир йил ичида 350 мингга камайиб, 13,29 миллион кишини ташкил этди, деб хабар беради Kyodo News.
Бу мониторингнинг бутун даври учун энг паст кўрсаткичдир. Бундай маълумотлар мамлакат Ички ишлар ва коммуникациялар вазирлиги томонидан тақдим этилган.
15 ёшгача бўлган болаларнинг умумий аҳолидаги улуши 10,8% гача пасайди — бу ҳам 1950 йилдан бери энг паст кўрсаткичдир. Кўрсаткичнинг пасайиши кетма-кет 45 йилдан бери давом этмоқда. Болалар сони энг юқори даражага 1954 йилда етган, ўшанда у 29,89 миллион кишини ташкил этган эди.
Туғилиш даражасининг пасайиш тенденцияси ёш таркибида ҳам сезиларли: 12-14 ёшдаги болалар сони 3,09 миллионни ташкил этган бўлса, 2 ёшгача бўлган болалар сони атиги 2,13 миллион атрофида. 2025 йилда туғилиш сони яна бир тарихий минимумга етди — 705 809 киши ва бу кўрсаткич кетма-кет ўнинчи йил давомида камайиб бормоқда.
Япония ҳукумати 2030 йилгача бўлган даврни "трендни ўзгартиришнинг сўнгги имконияти" деб эълон қилди ва болали оилаларга молиявий ёрдамни кенгайтирмоқда. Бироқ, кўрилган чораларга қарамай, болалар сонининг камайиши тўхтамаяпти.
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг маълумотларига кўра, аҳолиси 40 миллиондан ортиқ бўлган 38 та мамлакат орасида Япония болалар улуши бўйича иккинчи ўринда туради. Охирги ўринда — Жанубий Корея (10,2%).
Эслатиб ўтамиз, Хитой аҳолиси қариб бормоқда: яқин 10 йил ичида 60 ёшдан ошганлар сони 400 миллиондан ошади.