Японияда бутунлай роботлар томонидан бошқариладиган тиббий лаборатория ишга туширилди
ASTANА. Кazinform –Японияда барча тадқиқот жараёнлари роботлар томонидан амалга ошириладиган дунёдаги биринчи тиббий лаборатория очилди, деб хабар беради БелТА.
Японияда илмий ва тиббий тажрибалар бутунлай роботлар томонидан амалга ошириладиган ноёб лаборатория иш бошлади. Ушбу муассаса Токио Фанлар институти базасида жойлашган ва дунёдаги биринчи шундай марказ ҳисобланади.
Лаборатория "ходимлари" таркибига 10 та робот киради. Улар орасида одамсимон лабдроид Maholo ҳам бор. У иккита қўл билан жиҳозланган ва реагентларни аниқ дозалаш ва ҳароратни назорат қилишни талаб қиладиган қурилмалар билан ишлаш каби мураккаб лаборатория операцияларини бажариши мумкин.
Роботлар шунингдек, ҳужайраларни ўстириш ишларини ҳам бажаради. Бу қўлда аралашув заруратини сезиларли даражада камайтиради. Келажакда лойиҳани кенгайтириш режалаштирилган – 2040 йилга бориб роботлар сони 2 мингтага етиши мумкин.
Лойиҳа ишлаб чиқувчиларининг фикрига кўра, роботлаштирилган тизимларнинг жорий этилиши инсон омилининг тадқиқот натижаларига таъсирини камайтиради ва лабораторияларда мутахассислар етишмаслиги муаммосини ҳал қилади.
