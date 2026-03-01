Япония пишиб етиш вақтини назорат қилиш мумкин бўлган қовун навини яратди
ASTANА. Кazinform — Япония Миллий қишлоқ хўжалиги тадқиқотлари маркази ва Цукуба университети пишиб етиш вақтини назорат қилиш мумкин бўлган қовун навини яратди, деб хабар беради Kyodo.
Янги нав қисқа муддатли сақлаш ва экспорт қилиш муаммосини ҳал қилишга қаратилган.
Олимлар пишиб етиш жараёнини бошлайдиган гормон бўлган этилен ишлаб чиқариш учун масъул бўлган генни фаолсизлантиришди. Натижада мева икки ойгача қаттиқ ва яшил бўлиб қолади.
Тадқиқотчилар янги навни рўйхатдан ўтказишни ва уни кейинги уч йил ичида бозорга чиқаришни режалаштиришмоқда.
Қовунлар одатда баҳордан ёзнинг ўрталаригача йиғиб олинади. Йиғиб олингандан сўнг, улар этиленнинг ажралиб чиқиши туфайли тез пишади, бу уларни узоқ масофаларга ташишни қийинлаштиради ва денгиз ташиш пайтида бузилиб кетишга мойил қилади.
Янги технология музлатилган пишган меваларни чет элга жўнатиш ва кейин этилен билан ишлов бериш орқали истеъмолчига етиб келганда тўлиқ пишиш имконини беради. Бу усул узоқ вақтдан бери банан етказиб бериш учун қўлланилган.
Япония қовунларига хорижда талаб катта. Тегишли вазирлик маълумотларига кўра, экспорт ҳажми 2025 йилда 1089 тоннага етди, бу 2015 йилдаги 309 тоннадан кўп.
Маҳсулот асосан Гонконг ва Сингапурга сотилади, АҚШ ва Австралияга эса етказиб бериш бошланди.
Узоқ сақлаш муддати логистикани соддалаштиради ва озиқ-овқат чиқиндиларини камайтиришга ёрдам беради. Ишлаб чиқувчилар ушбу технологияни ички талабни ошириш ва экспортни кенгайтириш йўлидаги муҳим қадам деб билишади.
Эслатиб ўтамиз, Япониянинг Pepper роботи Гиннеснинг рекордлар китобига кирди.