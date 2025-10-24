Япония инсон органларини трансплантация қилиш учун чўчқалардан фойдаланади
ASTANA. Kazinform – Япония стартапи Осака префектурасида инсон органларини трансплантация қилиш учун чўчқалар етиштирадиган ферма қурмоқда, деб хабар беради Nikkei Asia.
Япониялик стартап Америка биотехнология фирмаси билан оддий чўчқалардан олинган ҳужайралар ёрдамида ҳайвонларни клонлаш устида ишлаяпти. Биоматериал аввало қабул қилувчининг иммун тизими томонидан рад этилиш хавфини камайтириш учун генетик жиҳатдан модификацияланади.
Ферма 2027 йилга қадар ишга туширилиши режалаштирилган ва у ерда йилига тахминан 100 та чўчқа етиштириши кутиляпти.
Nikkei Asia маълумотларига кўра, одамларга трансплантация қилиш учун донор материалининг етишмаслигини ҳисобга олган ҳолда, чўчқа органларидан инсон органлари учун ўлчами ва тузилиши ўхшашлиги сабабли фойдаланиш мумкин.
Ўтган йил февраль ойида япон олимлари Қўшма Штатларда етиштирилган турлараро органларни биринчи марта муваффақиятли клонлаганликларини, жумладан, одамларга трансплантация қилиш учун мос чўчқани ҳам муваффақиятли клонлаганликларини хабар қилдилар.
Аввалроқ хитойлик олимлар геном таҳрирланган чўчқа ўпкасини одамга муваффақиятли кўчириб ўтказишган эди.