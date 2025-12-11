Япония дунёдаги биринчи автоном йўловчи паромини ишга туширди
ASTANA. Kazinform — Япониянинг ғарбий қисмидаги Окаяма ва Сёдосима ороли ўртасида ҳаракатланаётган йўловчи пароми автоном навигация технологиясидан фойдаланишни бошлади, деб хабар беради Kyodo.
Кемасозлик саноати ташкилоти Nippon Foundation маълумотларига кўра, Olympia Dream Seto кемаси ҳукумат томонидан тасдиқланганидан сўнг пайшанба кунидан бошлаб ярим автоном режимда ишлай бошлайди.
Жамғарма ижрочи директорининг сўзларига кўра, ушбу ташаббус Япониядаги ишчи кучи етишмаслигига "битта ечим" бўлиши ва узоқ оролларга юк ташиш юкини енгиллаштириши мумкин.
Паром яқинлашиб келаётган кемани аниқлаш ва ўз йўналишини ўзгартириш қобилиятини намойиш этди.
Ушбу ташаббус Nippon Foundation ва бошқа 50 дан ортиқ компаниялар иштирокидаги пилотсиз кемаларни тижоратлаштириш бўйича йирик лойиҳанинг бир қисмидир.
Агар лойиҳа амалга оширилса, бу логистика барқарорлашишига ва денгиздаги бахтсиз ҳодисалар сонини камайишига ёрдам беради.
2026 йил апрелга қадар яна учта кема, жумладан, контейнер кемаси тижорат мақсадларида фойдаланишга топширилиши режалаштирилган.