Япония 1984 йилдаги қотиллик ишини биринчи марта қайта кўриб чиқади
ASTANА. Кazinform — Япония Олий суди умрбод қамоқ жазоси ёки ўлим жазосини назарда тутувчи модда бўйича ҳукмни судланган шахс ўлганидан кейин қайта кўриб чиқиш учун санкция берди, деб хабар беради Kyodo ахборот агентлиги.
Иш қотилликда айбланган Хирому Сакахарага тегишли. У 2011 йилда адолатга эриша олмаганидан кейин вафот этди.
2000 йилда Олий суд уни Сига префектурасининг Хино шаҳридаги 69 ёшли алкоголь дўкони эгаси Хацу Икэмотони ўлдириш ва талончиликда айбдор деб топди. Сакахара ўзини айбсиз деб топди ва тергов давомида кўрсатмалари босим остида олинганини даъво қилди. Суд унинг апелляцияларини бир неча бор рад этди. У 75 ёшида умрбод қамоқ жазосини ўтаб, вафот этди.
Бироқ, унинг оиласи адолат учун курашишни тўхтатмади. 2018 йилда Оцу шаҳрининг округ суди Сакахаранинг терговчиларга жиноят жойини кўрсатгани ҳақидаги кўрсатмаларининг ишончлилигини шубҳа остига қўйиб, ишни қайта кўриб чиқишга қарор қилди. Прокуратура қарор устидан икки марта апелляция шикояти берди ва жараённи яна етти йилга узайтирди. 2023 йилда Осака Олий суди қайта кўриб чиқиш қарорини ўз кучида қолдирди, аммо прокуратура яна апелляция шикояти берди. Энди Олий суд ниҳоят ишни ёпди ва прокуратура апелляциясини рад этди.
Қайта суд жараёни Оцу туман судида бўлиб ўтади. Мутахассислар бу қарорни оқлов қарорига қадам сифатида баҳоламоқда.
— Бу жуда узоқ давом этди. Бу бошқа такрорланмаслиги керак, — деди Сакахаранинг ўғли Кодзи Токиода бўлиб ўтган йиғилишда жараённи иложи борича тезроқ бошлашни талаб қилиб.
Бу иш Япониянинг суд ҳукмларини қайта кўриб чиқиш тизимини ислоҳ қилиш бўйича кенг мунозараларга сабаб бўлди. Мавжуд тизим прокурорларга бегуноҳ одамларни оқлашни номаълум муддатга кечиктиришга имкон бергани учун узоқ вақтдан бери танқид қилиниб келинмоқда. Адлия вазирлиги тегишли тузатишларни тайёрламоқда, аммо мавжуд маълумотларга кўра, прокуратурага ишларни қайта кўриб чиқишга эътироз билдиришни тақиқловчи норма ислоҳотга киритилмайди. Сакахара иши бу позицияни ўзгартириши мумкин.
Япония қонунчилиги, агар судланган шахснинг айбсизлигига асосли шубҳа бўлса, жиноят ишини қайта кўриб чиқишга имкон беради. Бироқ, амалда судлар бу механизмга жуда камдан-кам ҳолларда мурожаат қилишади. Урушдан кейинги Японияда биринчи бундай суд жараёни 1985 йилда қотилликда айбланган аёлнинг оқланиши билан якунланди.
