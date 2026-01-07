Янги йилда Хитойдан Қозоғистон ва Ўзбекистонга келган сайёҳлар сони икки баравар ошди
ASTANA. Kazinform — 1 январдан 3 январгача бўлган янги йил таътиллари давомида Осиё Хитой Халқ Республикасидан келган сайёҳлар учун энг машҳур саёҳат масканига айланди. Бу ҳақда Kazinform агентлиги мухбири маҳаллий ОАВга таяниб хабар берди.
Qunar етакчи туристик онлайн-платформасининг ҳисоботига кўра, янги йил байрами даврида хорижга саёҳат қилишни режалаштирган хитойлик сайёҳларнинг танлови Осиё мамлакатларига тушган. Хорижий йўналишлар орасида эса Сеул етакчилик қилмоқда.
Бироқ, энг сезиларли ўсиш Қозоғистон, Ўзбекистон ва Грузияда кузатилди. Бу мамлакатларга авиачипталарни бронь қилиш миқдори ўтган йилнинг шу даврига нисбатан икки баравар ошди. Соҳа мутахассислари бундай юқори талабни Хитой фуқаролари учун визасиз режимнинг жорий этилиши билан боғлайдилар.
Бундан ташқари, мамлакатга келаётган хорижий меҳмонлар сонининг кескин ўсиши ҳам қайд этилди. Алоҳида қизиқиш жанубий Хитойда жойлашган Хайнань орол провинциясига билдирилди. Бунга ўтган йилнинг декабрь ойида бутун оролда "мустақил божхона операциялари" режимининг ишга туширилиши сабаб бўлди, бу эса туризм бозорининг жонланишига туртки бўлди.
Санья хорижий фуқаролар орасида жой бронь қилишнинг ўсиши бўйича етакчилик қилди - бу ерда бу кўрсаткич 5 баравар ошди. Хайкоуда эса бронь қилиш ҳажми 3 баравар ошди. Январь ойи бошида Хайнанга келган хорижий сайёҳларнинг асосий оқими Малайзия, Таиланд, Жанубий Корея, Вьетнам, Австралия ва Россия фуқароларидан иборат эди.