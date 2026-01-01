OZ
Тренд:
    16:36, 01 Январь 2026

    Янги йил кечаси Алмати шаҳрида нечта чақалоқ туғилди

    ALMATY. Кazinform — Янги йил кечаси Алмати шаҳрида 21 нафар чақалоқ туғилди. Бу ҳақда Алмати Ички сиёсат департаментининг "Ижтимоий ривожланиш маркази" хабар берди.

    чақалоқ
    Фото: pixabay

    Туғилган чақалоқларнинг 12 нафари   - қиз, 9 нафари - ўғил.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон Республикасининг Мустақиллик кунида мамлакат тиббиёт муассасаларида 725 чақалоқ, жумладан, етти нафар эгизак туғилгани ҳақида хабар берган эдик.

    16 декабрь куни 362 нафар ўғил туғилди, дунёга келган қизлар сони эса 363 нафарни ташкил этди.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика бюроси 2025 йилда мамлакатда чақалоқларга энг кўп қўйилган исмлар ҳақида маълумот эълон қилди.

    Теглар:
    Янги йил Жамият Алмати Демография
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
