Янги йил кечаси Алмати шаҳрида нечта чақалоқ туғилди
ALMATY. Кazinform — Янги йил кечаси Алмати шаҳрида 21 нафар чақалоқ туғилди. Бу ҳақда Алмати Ички сиёсат департаментининг "Ижтимоий ривожланиш маркази" хабар берди.
Туғилган чақалоқларнинг 12 нафари - қиз, 9 нафари - ўғил.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистон Республикасининг Мустақиллик кунида мамлакат тиббиёт муассасаларида 725 чақалоқ, жумладан, етти нафар эгизак туғилгани ҳақида хабар берган эдик.
16 декабрь куни 362 нафар ўғил туғилди, дунёга келган қизлар сони эса 363 нафарни ташкил этди.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика бюроси 2025 йилда мамлакатда чақалоқларга энг кўп қўйилган исмлар ҳақида маълумот эълон қилди.