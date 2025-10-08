OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:00, 08 Октябрь 2025 | GMT +5

    Янги мегаполис: Алатау шаҳрининг 4 та тумани қайси йўналишларда ривожланади

    ALATAÝ. Kazinform — Бир неча кун аввал алоҳида мақомга эга бўлган Алатау шаҳрини ривожлантириш режаси тақдим этилди.

    Алатау шаҳрининг 4 та тумани қайси йўналишларда ривожланади
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Келажак шаҳрига айланадиган Алатау бир неча туманларга бўлинган. Уларнинг ҳар бири саноат ва логистика марказидан тортиб, илмий-маърифий ва туристик кластерларгача ўзига хос хусусиятларга эга бўлади.

    город алатау
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Gate District

    Бу туман - молия, бизнес ва халқаро савдо марказига айланади. У Ўтеген ботир, Покровка, Қоянқус, Интимақ ва Жаналиқ аҳоли пунктлари оралиғида жойлашган бўлиб, умумий майдони 4 минг гектарга яқин бўлади. Келгусида туманга 220 мингдан ортиқ (ҳозир - атиги 15 минг) аҳолини жойлаштириш режалаштирилган.

    Бу ерда 6,5 ​​миллион квадрат метрдан ортиқ уй-жой, 3,6 миллион квадрат метр савдо объектлари, 181 мингга яқин иш ўрни, шунингдек, мактаб, боғча ва поликлиникалар қурилади. Ҳозирда PepsiCo, Caspian Group ва Алмати вентиляция заводи лойиҳалари амалга оширила бошланди. Туман рамзи - Халқаро бизнесни ривожлантириш маркази Iconic Building-1 бўлади.

    город алатау
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Golden District

    Бу туман — энг яхши таълим тизимига эга бўлиб, замонавий тиббиёт маркази бўлади. 15 минг гектардан ортиқ майдонни эгаллаган ушбу туман Кичик Алмати ва Қаскелен дарёлари орасидаги йўл бўйида жойлашади. Келажакда бу ерда 675 минггача аҳоли истиқомат қилади (ҳозир - тахминан 2,3 минг). 20 миллион квадрат метрдан ортиқ уй-жой, 3 миллион 600 минг квадрат метр савдо объектларини қуриш режалаштирилган. Жами 337 минг иш ўрни, ўнлаб мактаб, болалар боғчалари ва тиббиёт муассасалари ташкил этилиши кўзда тутилган.

    Айни пайтда K-Park маданият ва ишбилармонлик мажмуаси қурилиши бошланди. Келгусида халқаро таълим маркази, академик шаҳарча, тиббиёт кластери, Hyundai Green Food Almaty ва Mars компаниялари лойиҳалари амалга оширилади.

    город алатау
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Growing District

    Бу - илмий-саноат маркази ва Қозоғистонни Хитой ва Россия билан боғлайдиган йирик транспорт марказидир. Алмати-Қапшағай автомобиль йўли ва Жетиген-Қазибек темир йўли бўйида жойлашган туман 36 минг гектардан ортиқ майдонни эгаллайди. Бу ерда 650 мингдан ортиқ аҳоли истиқомат қилиши режалаштирилган. 20 миллион квадрат метрга яқин уй-жой қурилади, 300 мингдан ортиқ иш ўрни яратилади.

    Алоҳида аҳамиятга эга - 1,5 минг гектар майдондаги янги аэропорт. Саноат зоналари транспорт йўлаклари бўйлаб тўпланиб, ишлаб чиқариш ва логистика учун қулай шароитлар яратилади.

    город алатау
    Фото: Александр Павский / Kazinform
    город алатау
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Green District

    Бу - туризм, экология ва дам олиш зонаси. У казино марказини, табиий ҳудудларни ва фаол дам олиш инфратузилмасини бирлаштиради. У Қапшағой сув омбори ва Қасқелен дарёсининг соҳилида, Қонаев шаҳри яқинида 31 минг гектардан ортиқ ҳудудни ўз ичига олади. Унда 320 мингга яқин аҳоли яшаши кутилмоқда. 10 миллион квадрат метр уй-жой, 3,6 миллион квадрат метр савдо объектлари қурилади, 155 минг иш ўрни яратилади. Келажакда бу ерда “Формула-1” трассаси ва сайёҳлик мажмуаси — Iconic Building-2 пайдо бўлади.

    Бугунги кўриниш

    Келажакдаги мегаполиснинг ҳудуди ҳозирда асосан бўш далалардан иборат. Бироқ, айрим ҳудудларда биринчи қурилиш ишлари бошланди: участкалар текисланмоқда, махсус техника ишламоқда. Шаҳарнинг умумий майдони 88 минг гектардан ортиқ. Лекин ҳамма ерлар ҳам қурилмаяпти: асосий эътибор яшил ҳудудлар, боғлар ва сув ҳавзаларига қаратилган. Алатау замонавий ва экологик шаҳар сифатида режалаштирилган.

    город Алатау
    Фото: Александр Павский / Kazinform

     

    Теглар:
    Инвестиция Алатау шаҳри Ҳудудларни ривожлантириш Ҳукумат
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!