Янги Конституция бўйича референдум расман "ўтди" деб тан олинди - комиссия
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон Республикаси Марказий референдум комиссияси республика референдумида овоз беришнинг дастлабки натижаларини эълон қилди.
16 март куни соат 8:00 га қадар мамлакатнинг барча ҳудудларида ва хорижда 10 388 та референдум участкасида овозларни санаш якунланди.
— Бугун эрталаб ҳудудий референдум комиссиялари овоз бериш натижалари тўғрисидаги баённомаларнинг электрон нусхаларини тақдим этди. Вилоятлар, Астана, Алмати, Чимкент шаҳарлари комиссияларидан олинган маълумотлар асосида Марказий референдум комиссияси республика референдумида овоз беришнинг дастлабки натижаларини аниқлади, — деди Марказий референдум комиссияси раиси Нурлан Абдиров.
Референдумда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган республика фуқароларининг умумий сони 12 миллион 982 минг 603 кишини ташкил этади. Овоз беришда иштирок этган фуқаролар сони 9 миллион 127 минг 197 кишини ёки референдумда иштирок этиш ҳуқуқига эга фуқаролар сонининг 73,12 фоизини ташкил этди.
Шундай қилиб, мамлакатнинг барча ҳудудларида янги Конституцияни қабул қилиш масаласига ижобий ечим учун овоз берган фуқаролар сони 7 миллион 954 минг 667 кишини ёки 87,15 фоизни ташкил этди.
Референдумга қўйилган масалани қабул қилмаган фуқаролар сони 898 099 кишини ташкил этди.
Ҳар иккала жавоб варианти танланган, яъни ҳақиқий деб топилган, аммо овозларни санашда ҳисобга олинмаган бюллетенлар сони 127 868 тани ташкил этди.
Белгиланган шаклдаги бюллетенлар, шунингдек, сайловчиларнинг хоҳиш-иродасини аниқлашнинг иложи бўлмаган ва ҳақиқий эмас деб топилган бюллетенлар сони 146 558 тани ташкил этди.
— Республика референдумлари тўғрисидаги қонун ҳужжатлари нормаларига мувофиқ, агар референдумда иштирок этиш ҳуқуқига эга фуқароларнинг ярмидан кўпи овоз берган бўлса, референдум ўтказилган ҳисобланади, — деб таъкидлади Нурлан Абдиров.
Шунингдек, республика референдумига тақдим этилган масала бўйича қарор, агар вилоятлар, республика аҳамиятига эга шаҳарлар ва пойтахтнинг камида учдан икки қисмида овоз беришда иштирок этган фуқароларнинг ярмидан кўпи уни ёқлаб овоз берган бўлса, “қабул қилинган” ҳисобланади.
Республика референдуми тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ, ҳудудий референдум комиссиялари ҳар бир ҳудуд бўйича асл баённомаларни овозларни санаб чиққандан сўнг Марказий референдум комиссиясига тақдим этишлари шарт.
Республика референдуми натижалари Марказий референдум комиссияси томонидан белгиланади. Уни ўтказиш санаси ва вақти қўшимча равишда эълон қилинади.
Ҳудудлар бўйича янги Конституция лойиҳасини ёқлаган овоз берувчилар:
1. Абай вилояти – 84,02%
2. Ақмола вилояти – 85,64%
3. Ақтўбе вилояти – 93,96%
4. Алмати вилояти – 80,41%
5. Атирау вилояти – 78,81%
6. Ғарбий Қозоғистон вилояти – 81,41%
7. Жамбил вилояти – 92,73%
8. Жетису вилояти – 90,15%
9. Қарағанди вилояти – 83,82%
10. Қостанай вилояти – 89,74%
11. Қизилўрда вилояти – 89,97%
12. Манғистау вилояти – 93,40%
13. Павлодар вилояти – 94,14%
14. Шимолий Қозоғистон вилояти – 83,10%
15. Туркистон вилояти – 92,21%.
16. Улитау вилояти – 83,73%.
17. Шарқий Қозоғистон вилояти – 91.51%
18. Астана шаҳри – 86.32%
19. Алмати шаҳри – 71.36%
20. Чимкент шаҳри – 86.88%.