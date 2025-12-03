OZ
    World Boxing рейтингида 4 нафар қозоғистонлик боксчи етакчилик қилмоқда

    АSTANА.Кazinform - Халқаро World Boxing ташкилоти 2025 йил натижаларига кўра барча вазн тоифалари бўйича рейтингнинг янгиланган версиясини эълон қилди.

    бокс
    Фото: ҚР МОҚ

    Ушбу рейтингда қозоғистонлик спортчилар тўртта вазн тоифасида етакчилик қилишди. Қолган бешта вазн тоифасида ўзбекистонлик боксчилар биринчи ўринни эгаллади.

    Қозоғистон терма жамоасининг қуйидаги боксчилари биринчи ўринда:

    • 50 кг. Санжар Ташкенбай (1650 очко);
    • 55 кг. Маҳмуд Сабирхан (1650 очко);
    • 70 кг. Тўрехан Сабирхан (1500 очко);
    • 90 кг. Айбек Оралбай (2025 очко).

    Бошқа дивизионларда қозоғистонлик боксчилар қуйидаги ўринларда:

    • 65 кг. Ертуған Зейнуллинов (6-ўрин);
    • 75 кг. Сабиржан Аққалиқов (11-ўрин);
    • 80 кг. Нурбек Оралбай (2-ўрин);
    • 85 кг. Султанбек Айбарули (5-ўрин);
    • 90 кг. Сағиндиқ Тоғамбай (8-ўрин).

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент бокс бўйича жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан боксчиларни табриклагани ҳақида хабар берган эдик.

