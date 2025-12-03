12:10, 03 Декабрь 2025 | GMT +5
World Boxing рейтингида 4 нафар қозоғистонлик боксчи етакчилик қилмоқда
АSTANА.Кazinform - Халқаро World Boxing ташкилоти 2025 йил натижаларига кўра барча вазн тоифалари бўйича рейтингнинг янгиланган версиясини эълон қилди.
Ушбу рейтингда қозоғистонлик спортчилар тўртта вазн тоифасида етакчилик қилишди. Қолган бешта вазн тоифасида ўзбекистонлик боксчилар биринчи ўринни эгаллади.
Қозоғистон терма жамоасининг қуйидаги боксчилари биринчи ўринда:
- 50 кг. Санжар Ташкенбай (1650 очко);
- 55 кг. Маҳмуд Сабирхан (1650 очко);
- 70 кг. Тўрехан Сабирхан (1500 очко);
- 90 кг. Айбек Оралбай (2025 очко).
Бошқа дивизионларда қозоғистонлик боксчилар қуйидаги ўринларда:
- 65 кг. Ертуған Зейнуллинов (6-ўрин);
- 75 кг. Сабиржан Аққалиқов (11-ўрин);
- 80 кг. Нурбек Оралбай (2-ўрин);
- 85 кг. Султанбек Айбарули (5-ўрин);
- 90 кг. Сағиндиқ Тоғамбай (8-ўрин).
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент бокс бўйича жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан боксчиларни табриклагани ҳақида хабар берган эдик.