World Boxing: бокс бўйича жаҳон чемпионати тақвими эълон қилинди
ASTANА. Кazinform - World Boxing мусобақаси доирасида Англиянинг Ливерпуль шаҳрида бўлиб ўтадиган бокс бўйича жаҳон чемпионати тақвими эълон қилинди.
Йирик мусобақа Англиянинг Ливерпуль шаҳрида 4-14 сентябрь кунлари бўлиб ўтади.
4-10 сентябрь кунлари саралаш босқичида дунёнинг турли мамлакатларидан боксчилар иштирок этади.12-13 сентябрь кунлари ярим финал, 13-14 сентябрь кунлари эса финал баҳслари бўлиб ўтади.
Елдос Сайдалин бошчилигидаги мураббийлар аёллар жамоасида қуйидаги чарм қўлқоп усталарига ишонч билдиришди. Бўлажак жаҳон чемпионатида Қозоғистон шарафини Назим Қизайбай (48 кг), Алуа Балқибекова (51 кг), Элина Базарова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Виктория Графеева (60 кг), Аида Абикеева (65 кг), Наталья Богданова (70 кг), Надежда Рябец (75 кг), Гулсая Ержан (80 кг) ва Елдана Талипова (80 кг дан юқори) ҳимоя қилади.
Айни пайтда мамлакат эркаклар терма жамоаси бош мураббийи Қайрат Сатжанов асосан тажрибали боксчиларга таянмоқда. Улар орасида Санжар Ташкенбай (50 кг), Маҳмуд Сабирхан (55 кг), Бейбарйс Жексен (60 кг), Ертуған Зейнулинов (65 кг), Тўрехан Сабирхан (70 кг), Сабиржон Аққалиқов (75 кг), Нурбек Оралбай (80 кг), Бекзат Нурдаулетов (85 кг), Сағиндиқ Тоғамбай (90 кг) ва Айбек Оралбай (90 кг дан юқори) бор.