Виктория Графеева Бразилиядаги жаҳон кубогида олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – 60 кг вазн тоифасида Бразилиядаги Жаҳон кубоги финалида иштирок этган Виктория Графеева мусобақа ғолибига айланди ва мамлакат саватчасига олтин медални қўшиб қўйди.
Ҳал қилувчи жангда қозоғистонлик боксчи бразилиялик Ребекка Сантос билан тўқнаш келди ва 4:1 ҳисобида ғалаба қозонди.
Эслатиб ўтамиз, мусобақада 50 та мамлакатдан 400 дан ортиқ боксчи иштирок этмоқда. Ушбу мусобақанинг финал босқичига 19 та мамлакат вакиллари йўлланма олди. Аваллроқ Бразилиядаги Жаҳон чемпионати финалига ҳар бир мамлакатдан нечта боксчи чиққани ҳақида ёзган эдик.
Энди кечки сессияда Аида Абикеева (65 кг) ўзбекистонлик Навбаҳор Хамидова, Султанбек Айбарувли (85 кг) бразилиялик Кауе Беллини ва Валерия Аксенова (81 кг дан юқори) венгриялик София Зира билан куч синашади.