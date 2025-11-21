Вьетнамда кучли ёмғир ва сув тошқинлар оқибатида 40 дан ортиқ киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Вьетнамнинг марказий қисмида шу ҳафтада кучли ёмғир ва сув тошқинлари туфайли камида 41 киши ҳалок бўлди, яна 9 киши бедарак йўқолди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.
Маҳаллий VnExpress нашрининг ёзишича, мамлакатнинг марказий ҳудудларида ҳафта бошидан бери давом этаётган кучли ёмғир одамларга моддий зарар етказган.
Фавқулодда вазиятлар бошқармаси маълумотларига кўра, 9 киши ҳамон бедарак йўқолганлар рўйхатида.
Жабрланган ҳудудларда 52 мингдан ортиқ уй сув остида қолган, минглаб гектар қишлоқ хўжалиги ерлари зарар кўрган, кўплаб чорва моллари нобуд бўлган.
Расмийлар қидирув-қутқарув ишларини олиб бориш ва аҳолини эвакуация қилиш учун минтақага минглаб қутқарувчилар ва полициячиларни юборган.
Эслатиб ўтамиз, Вьетнам марказидаги кўчки оқибатида уч киши бедарак йўқолган эди.