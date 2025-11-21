OZ
Тренд:
    08:36, 21 Ноябрь 2025

    Вьетнамда кучли ёмғир ва сув тошқинлар оқибатида 40 дан ортиқ киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform — Вьетнамнинг марказий қисмида шу ҳафтада кучли ёмғир ва сув тошқинлари туфайли камида 41 киши ҳалок бўлди, яна 9 киши бедарак йўқолди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.

    Вьетнамда нөсер жаңбырлар мен су тасқынынан 40-тан астам адам қаза тапты
    Фото: Анадолы

    Маҳаллий VnExpress нашрининг ёзишича, мамлакатнинг марказий ҳудудларида ҳафта бошидан бери давом этаётган кучли ёмғир одамларга моддий зарар етказган.

    Фавқулодда вазиятлар бошқармаси маълумотларига кўра, 9 киши ҳамон бедарак йўқолганлар рўйхатида.

    Жабрланган ҳудудларда 52 мингдан ортиқ уй сув остида қолган, минглаб гектар қишлоқ хўжалиги ерлари зарар кўрган, кўплаб чорва моллари нобуд бўлган.

    Расмийлар қидирув-қутқарув ишларини олиб бориш ва аҳолини эвакуация қилиш учун минтақага минглаб қутқарувчилар ва полициячиларни юборган.

    Эслатиб ўтамиз, Вьетнам марказидаги кўчки оқибатида уч киши бедарак йўқолган эди.

    Теглар:
    Сув тошқини Иқлим Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
