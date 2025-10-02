Павел Дуров Digital Bridge форумида нутқ сўзладилар
ASTANA. Kazinform - Digital Bridge 2025 халқаро технология форумида бошқа мамлакатлар вакиллари сўзга чиқди, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
“Бугун биз Alem.ai биносида ихтисослаштирилган сунъий интеллект лабораториясини очаётганимизни эълон қилишдан жуда мамнунман. Биринчи навбатда, биз Telegram ва Қозоғистон суперкомпьютер кластери ўртасида Сунъий интеллект вазирлиги томонидан бошланган қўшма лойиҳани амалга оширмоқдамиз. Ушбу технология миллиарддан ортиқ одамга СИ функцияларидан махфий, шаффоф ва самарали фойдаланиш имконини беради. Умид қиламизки, Қозоғистон суперкомпьютер кластери ушбу тармоқ учун биринчи йирик ҳисоблаш қуввати етказиб берувчисига айланади”, — деди у.
Маърузачилар орасида Венгрия президенти Тамаш Шуйок, Sinovation Ventures ва 01ai бош директори Ли Кай Фу, Стэнфорд университети тадқиқотчиси ва Google эксперти Питер Норвиг, G42 International компаниясининг бош директори Мансур Иброҳим Ал Мансури ва Стэнфорд университети профессори Илья Стребулаев иштирок этди.