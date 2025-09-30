OZ
Тренд:
    19:25, 30 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Венгрия Президенти Тамаш Шуйок расмий ташриф билан Қозоғистонга келади

    ASTANА. Кazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Венгрия Президенти Тамаш Шуйок 1-3 октябрь кунлари расмий ташриф билан Астанада бўлади, деб хабар берди Ақорда матбуот хизмати.

    Ақорда
    Фото: Ақорда

    Ташриф давомида президентлар музокаралар ўтказади, Қозоғистон ва Венгрия ўртасидаги стратегик шерикликни мустаҳкамлаш истиқболларини муҳокама қилади.

    Қасим-Жомарт Тоқаев ва Тамаш Шуйок Digital Bridge 2025 халқаро форумининг ялпи йиғилишида иштирок этади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ президент БАА Мудофаа ишлари бўйича давлат вазири Муҳаммад бин Муборак Фадел Ал-Мазруийни қабул қилган эди.

    Теглар:
    Венгрия Digital Bridge 2025 Қозоғистон Президенти Тамаш Шуйок Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
