Венгрия Қозоғистонда асал заводи қуради
ASTANA. Kazinform — Европанинг етакчи асаларичилик компанияларидан бири Венгриянинг - Aranynektár Kft Қозоғистонда асал ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш заводини қуриш бўйича инвестиция лойиҳасини амалга ошириш ниятида эканлигини билдирди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хабар берди.
Лойиҳанинг бориши Қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Ермек Кенжеханули ва Aranynektár Kft бош директори Ференц Фульмер билан учрашувда муҳокама қилинди. Лойиҳадан кўзланган мақсад - Европа Иттифоқи стандартларига мос, экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқарадиган замонавий, юқори технологияли, экологик тоза корхона яратишдан иборат.
“Қозоғистонда асаларичилик тармоғининг барқарор ривожланиши учун барча шарт-шароитлар — қулай иқлим, экологик тоза муҳит, ривожланган илмий база ва давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг самарали чоралари мавжуд. Биз бундай тармоқларга қизиқамиз ва ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга тайёрмиз. Ушбу лойиҳанинг амалга оширилиши нафақат мамлакат ичида қўшимча қиймат яратиш, балки Қозоғистон асалининг экспортини сезиларли даражада ошириш имконини беради. Бу бизга Европа Иттифоқи бозорида муносиб ўрин эгаллаш имконини ҳам беради”, — деди Ермек Кенжеханули.
2024 йилда Қозоғистонда асал етиштириш 5 минг тоннани ташкил этади, бу ўтган йилга нисбатан 1 минг тоннага кўпдир. Умумий ҳажмнинг 58 фоиздан ортиғи Шарқий Қозоғистон, Павлодар, Алмати, Туркистон вилоятлари, шунингдек, Абай ва Жетису вилоятлари томонидан таъминланади. Давлат асаларичиларни бевосита қўллаб-қувватламоқда. 2025 йилдан бошлаб янги субсидия механизми жорий этилди - сотилган асалнинг ҳар бир килограмми учун 200 тенгедан тўланади. Бу асаларичиликнинг рентабеллигини ошириш ва соҳани ривожлантиришга хизмат қилади.
Бундан ташқари, 2024-2026 йилларга мўлжалланган илмий тадқиқот давлат дастури доирасида асаларилар генофондидан самарали фойдаланиш тизимини ривожлантириш ва экологик тоза ишлаб чиқариш технологияларини жорий этиш учун маблағ ажратилмоқда. Ушбу чора-тадбирлар маҳсулот сифатини ошириш ва халқаро, шу жумладан, Европа Иттифоқи бозори талабларига мувофиқлигини таъминлашга қаратилган.
Ўз навбатида, Aranynektár Kft компанияси бош директори Ференц Фульмер Қозоғистонда асаларичилик тармоғининг улкан салоҳиятини таъкидлаб, узоқ муддатли ҳамкорликка тайёрлигини билдирди. Aranynektár Kft Венгриядаги энг йирик асал ишлаб чиқарувчи ва экспортчиси ҳисобланади. Корхонанинг ишлаб чиқариш қуввати йилига 4 минг тоннагача асал бўлиб, унинг 80 фоизга яқини Европа Иттифоқи, Яқин Шарқ ва Осиё мамлакатларига экспорт қилинади.