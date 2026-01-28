Венесуэланинг нефть секторига киритиладиган инвестициялар ҳажми 1,4 миллиард долларга етади
АSTANА. Kazinform — Жорий йилда Венесуэланинг нефть секторига киритиладиган инвестициялар ҳажми 55% га ўсиб, 1,4 миллиард долларга етади. Бу ҳақда Венесуэла президент вазифасини вақтинча бажарувчи Делси Родригес маълум қилди. Бу ҳақда Аnadolu агентлиги хабар берди.
Родригеснинг айтишича, энергетика секторидаги кўп йиллик қатъий давлат назоратини тўхтатишга қаратилган «Углеводородлар тўғрисида» қонунга ўзгартишлар киритиш лойиҳаси парламентда қабул қилинганидан кейин, жорий йилда нефть соҳасига инвестициялар 55% га ошиши кутилмоқда.
Ўтган йили инвестициялар ҳажми тахминан 900 миллион долларни ташкил этганини таъкидлаган Родригес, бу йил хусусий секторнинг иштироки ва комплекс ҳуқуқий ислоҳотлар туфайли бу кўрсаткич 1,4 миллиард долларга етиши мумкинлигини айтди.
«Дунёдаги тасдиқланган энг катта нефть захирасига эга мамлакат сифатида, биз ишлаб чиқариш ҳажми бўйича ҳам йирик давлатга айланишимиз керак», — деди у.
Родригеснинг ташаббуси билан ишлаб чиқилган, хорижий компанияларнинг Венесуэланинг нефть соҳасида иштирокини енгиллаштиришга қаратилган «Углеводородлар тўғрисида» қонунни ислоҳ қилиш лойиҳаси аввалроқ парламентда дастлабки маъқуллашдан ўтган.
«Ер остида ётган нефть ҳеч қандай фойда келтирмайди. Агар шароитлар нефть ишлаб чиқаришни оширишга тўсқинлик қилса, унда бизда дунёдаги энг йирик нефть заҳираси бор деб айтишнинг қандай маъноси бор?», — деб хулоса қилди мамлакат президенти вазифасини вақтинча бажарувчи.