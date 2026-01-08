OZ
    17:39, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Венесуэла фақат Америка товарларини сотиб олади - Трамп

    ASTANA. Kazinform - Дональд Трамп АҚШ ва Венесуэла ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқалар кенгайишини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Фото: tdsecurities.com

    «Венесуэла янги нефть битимимиздан тушган маблағни фақат Америка товарларини сотиб олишга сарфламоқчи. Бу харидлар қаторида Америка қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, шунингдек, дори-дармонлар, тиббий ускуналар ва Венесуэланинг электр тармоқлари ва энергетика секторини яхшилаш учун Америка ускуналари ҳам бор. Бошқача қилиб айтганда, Венесуэла АҚШ билан асосий шерик сифатида бизнес юритишга содиқдир. Бу - Венесуэла ва Қўшма Штатлар халқи учун тўғри танлов ва жуда яхши қарор. Ушбу масалага эътиборингиз учун ташаккур», - деб ёзган Дональд TruthSocialда.

