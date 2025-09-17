16:51, 17 Сентябрь 2025 | GMT +5
Венада отишма: Икки киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform - Венада (Австрия) Форгартенштрассе ҳудудидаги отишмада икки киши ҳалок бўлди, дея хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.
Австрия матбуот агентлигининг хабар беришича, хонадон ичида ҳам, ташқарисида ҳам ўқ узилди. Гумон қилинган жиноятчи полициядан қочишга уринганидан кейин ўлик ҳолда топилган. Шунингдек, хонадондан ҳам ҳалок бўлган аёл топилди.
Полиция жамият учун ҳеч қандай хавф йўқлигини айтди ва тергов ҳаракатлари олиб борилаётганини тасдиқлади.
Ушбу маълумот Kazinformга Синьхуа ҳамкор агентлиги томонидан махсус тақдим этилган.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг июнь ойида Австрия мактабларидан бирида отишма содир бўлиб, бир неча киши ҳалок бўлган эди.