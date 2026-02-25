Вашингтон штатида бир киши тўрт кишини пичоқлаб ўлдирди ва полиция томонидан отиб ўлдирилди
ASTANA. Kazinform – 24 февраль куни эрталаб Вашингтон штатининг Пёрди шаҳрида бир киши тўрт кишини пичоқлаб ўлдирди ва кейин шериф ўринбосари томонидан отиб ўлдирилди, деб хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.
Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг маълумотларига кўра, ҳимоя ордерини бузганликда гумон қилинган бир киши турар-жой биносига яқинлашиб, ичкаридаги одамларга ҳужум қилган.
Воқеа жойида уч киши ўлик ҳолда топилган. Яна бир жабрланувчи касалхонага олиб кетилган, аммо уни қутқариб қолишнинг иложи бўлмади.
Ҳужум қилган шахс чақирувга етиб келган полиция ходимлари томонидан ўлдирилди.
Associated Press хабарига кўра, терговчилар ҳужумчини уй эгасининг 32 ёшли ўғли деб аниқламоқда. Ўтган йили аёл унга таҳдидлар, тажовузкор хатти-ҳаракатлар, руҳий саломатлик муаммолари ва гиёҳвандлик каби сабабларга кўра бир йиллик ҳимоя ордерини олган. Ордерда унга онасига яқинлашиш тақиқланган ва даволаниши шарт бўлган, бироқ ҳужжат ҳеч қачон расман топширилмаган, яъни у ҳеч қачон расман ижро этилмаган.