Узоқ хориждаги қайси давлатларнинг фуқаролари Қозоғистонга тез-тез ташриф буюришади
ASTANА. Каzinform – 2025 йилнинг 9 ойи натижалари Қозоғистонга халқаро миқёсда қизиқишнинг ортганлигини кўрсатди.
Қозоғистон Республикаси Миллий хавфсизлик хизмати Чегара хизмати маълумотларига кўра, жорий йилнинг январь-сентябрь ойларида мамлакатга 12,2 миллиондан ортиқ хорижий фуқаро ташриф буюрган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 730 минг кишига кўп.
Қозоғистонга узоқ хорижий давлатлардан ташриф буюрувчилар сонининг ортиши кузатилмоқда. Уларнинг сони бўйича ТОП-5 та давлат:
Хитой
9 ой ичида Қозоғистонга 693 мингдан ортиқ Хитой фуқаролари ташриф буюрди. Бу кўрсаткич 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 42 фоизга юқори. Визасиз режимнинг жорий этилиши, тўғридан-тўғри ҳаво қатновининг кенгайиши ва мамлакатнинг сайёҳлик салоҳиятини Хитой бозорида тарғиб қилиш қизиқишнинг ортишига ҳисса қўшди. Қозоғистон Хитой фуқаролари орасида ҳам гуруҳли, ҳам индивидуал саёҳатлар учун жозибадор жойга айланиб бормоқда.
Ҳиндистон
2025 йил январь-сентябрь ойларида Қозоғистонга тахминан 113 минг Ҳиндистон фуқароси ташриф буюрди. Бу ўтган йилги кўрсаткичдан (106 минг киши) юқори.
Туркия
Бу даврда Қозоғистон 103 мингдан ортиқ Туркия фуқароларини қабул қилди. Ташриф буюрувчилар сонининг кўпайишига мунтазам ҳаво қатнови, мамлакатлар ўртасидаги маданий ва бизнес алоқалари ёрдам бермоқда.
Германия
2025 йилнинг дастлабки 9 ойида Қозоғистонга 81 мингдан ортиқ Германия фуқароси ташриф буюрди. Улар учун тнотуризм, ноёб табиий ландшафтлар ва тарихий-маданий жойлар асосий диққатга сазовор жойлардир.
Жанубий Корея
Ушбу мамлакатдан ташриф буюрувчилар сони 25 фоизга ўсиб, 41,3 минг кишини ташкил этди. Жанубий Корея фуқаролари кўпинча Қозоғистонни танлайдилар. Тўғридан-тўғри рейслар, визасиз режим, мамлакат табиати, маданияти ва миллий таомларига қизиқиш ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон нуфузли туризм мукофотига номзод бўлди.