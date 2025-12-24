OZ
    Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 72 млрд доллардан ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь–ноябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 72,8 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    ташқи савдо айланмаси
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 13 млрд АҚШ долларига ёки 21,8 % га ошган.

    Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажмида:

    • Экспорт – 30,9 млрд (+26,2 %)
    • Импорт – 41,9 млрд (+18,7 %) АҚШ долларини ташкил этди.

    Ўзбекистон жаҳоннинг  210 мамлакати билан савдо алоқаларини амалга ошириб келмоқда.

    Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг юқори улуши Хитой (20,1 %), Россия (16,2 %), Қозоғистон (6 %), Туркия (3,7 %) ва Корея Республикаси (2,2 %) ҳиссасига тўғри келди.

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокида 17 900 та корхона фаолият юритмоқда.

