14:08, 24 Декабрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 72 млрд доллардан ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь–ноябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 72,8 млрд АҚШ долларини ташкил этди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 13 млрд АҚШ долларига ёки 21,8 % га ошган.
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажмида:
- Экспорт – 30,9 млрд (+26,2 %)
- Импорт – 41,9 млрд (+18,7 %) АҚШ долларини ташкил этди.
Ўзбекистон жаҳоннинг 210 мамлакати билан савдо алоқаларини амалга ошириб келмоқда.
Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг юқори улуши Хитой (20,1 %), Россия (16,2 %), Қозоғистон (6 %), Туркия (3,7 %) ва Корея Республикаси (2,2 %) ҳиссасига тўғри келди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокида 17 900 та корхона фаолият юритмоқда.