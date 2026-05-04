Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 18 млрд долларга етди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-март ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 18 млрд АҚШ долларини ташкил этди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2,7 фоизга ошган.
Ташқи савдо айланмаси ҳажмида:
- Экспорт – 5,8 млрд АҚШ доллари (-29,3 %)
- Импорт – 12,2 млрд АҚШ доллари (+30,8 %)ни ташкил этди.
2026 йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистон жаҳоннинг 170 дан ортиқ мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширди.
Ўзбекистон ташқи савдо айланмасининг юқори улуши Хитой (25,6 %), Россия Федерацияси (18,2 %), Қозоғистон (7,2 %), Туркия (3,6 %) ва Афғонистон (2,8 %) ҳиссасига тўғри келди.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 11,6 млрд АҚШ долларини ташкил этган.