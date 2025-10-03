Ўзбекистоннинг ташқи қарзи 72 миллиард доллардан ошди
TASHKENT. Kazinform – Жорий йилнинг биринчи чорагида Ўзбекистоннинг ташқи қарзи 8 миллиард долларга ошди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Ўзбекистон Марказий банки маълумотларига кўра, январь-июль ойларида мамлакатнинг умумий ташқи қарзи 72,2 миллиард долларга етган. Шундан 36,8 миллиард доллари давлатнинг ташқи қарзи, 35,4 миллиард доллари корпоратив қарзидир.
Назорат қилувчи орган ҳисоботида қайд этилганидек, биринчи чоракда жаҳон иқтисодиётида жиддий ўзгаришлар юз берди. Шу муносабат билан жаҳон бозорида энергия ресурсларининг нархи ошди. Бу тенденция Ўзбекистоннинг экспорт салоҳиятини сусайтиришига имкон бермади.
Шунга кўра, экспорт ва импорт ўртасидаги салбий сальдо 20 фоизга қисқарди ва 6,4 миллиард долларни ташкил этди. Шунингдек, биринчи ярим йилликда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми 42 фоизга ошиб, 1,6 миллиард долларга етди.
Эслатиб ўтамиз, жорий йил январь-март ойлари давомида Ўзбекистоннинг умумий ташқи қарзи 4,3 миллиард долларга ошиб, 68 миллиард доллардан ошган.
Бундан ташқари, 2024 йил охирида Ўзбекистоннинг умумий давлат ташқи қарзи 10,8 миллиард долларга ошиб, 64,1 миллиард долларни ташкил қилди.
Бундан ташқари, Ўзбекистон расмийлари жорий йил охиригача мамлакат ялпи ички маҳсулотини 130 миллиард долларга етказишни режалаштирмоқда.