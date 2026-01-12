OZ
    Ўзбекистонликлар ўқиш учун энг кўп қайси давлатларга бормоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида жами 27,8 минг нафар Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.

    Ўзбекистонликлар ўқиш учун энг кўп қайси давлатларга бормоқда
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 6,7 минг нафарга ёки 19,3 % га камайган.

    Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида энг кўп сафар қилган ТОП-10 давлат:

    • Россия – 6 235 нафар;
    • Тожикистон – 5 943 нафар;
    • Қирғиз Р. – 4 219 нафар;
    • Корея – 3 410 нафар;
    • Туркия – 2 381 нафар;
    • Хитой – 1 231 нафар
    • Қозоғистон – 1 074 нафар;
    • Буюк Британия – 870 нафар;
    • Германия – 384 нафар;
    • АҚШ – 333 нафар.

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида қарийб 7 млн нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.

