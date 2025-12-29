OZ
Тренд:
    19:40, 29 Декабрь 2025

    Ўзбекистонликлар энг кўп қайси давлатларга бормоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида қарийб 7 млн нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.

    туризм
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 1,3 млн нафарга ёки 23 % га ошган.

    Жорий йилнинг 11 ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп сафар қилган ТОП-10 давлат:

    • Қирғиз Республикаси — 3,1 млн нафар;
    • Қозоғистон — 1,3 млн нафар;
    • Тожикистон — 1,2 млн нафар;
    • Россия — 399 минг нафар;
    • Саудия Арабистони — 296,4 минг нафар;
    • Туркия — 251,1 минг нафар;
    • БАА — 126,3 минг нафар;
    • Миср — 61 минг нафар;
    • Хитой — 46 минг нафар;
    • Вьетнам — 35,6 минг нафар.

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида жами 10,7 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Марказий Осиё хабарлари Туризм Ўзбекистон
