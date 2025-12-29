19:40, 29 Декабрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонликлар энг кўп қайси давлатларга бормоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида қарийб 7 млн нафар Ўзбекистон фуқаролари туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 1,3 млн нафарга ёки 23 % га ошган.
Жорий йилнинг 11 ойида Ўзбекистон фуқаролари энг кўп сафар қилган ТОП-10 давлат:
- Қирғиз Республикаси — 3,1 млн нафар;
- Қозоғистон — 1,3 млн нафар;
- Тожикистон — 1,2 млн нафар;
- Россия — 399 минг нафар;
- Саудия Арабистони — 296,4 минг нафар;
- Туркия — 251,1 минг нафар;
- БАА — 126,3 минг нафар;
- Миср — 61 минг нафар;
- Хитой — 46 минг нафар;
- Вьетнам — 35,6 минг нафар.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида жами 10,7 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.