12:10, 13 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистонликлар асосан неча ёшда оила қуришмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-июнь ойларида ФҲДЁ органларида Ўзбекистон бўйича 95 275 та никоҳ ҳолатлари қайд этилган.
Қайд этилган никоҳларда эркаклар ва аёлларнинг ёш гуруҳлари бўйича тақсимланиши қуйидагича:
Эркаклар:
- 20 ёшгача – 1,4 %
- 20-30 ёш – 79,3 %
- 31-40 ёш – 13,2 %
- 41 ёш ва ундан катталар – 6,1 %
Аёллар:
- 20 ёшгача – 34,0 %
- 20-30 ёш – 54,2 %
- 31-40 ёш – 9,1 %
- 41 ёш ва ундан катталар – 2,7 % ни ташкил этган.
