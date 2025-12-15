OZ
Тренд:
    20:36, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонлик талабалар қайси мамлакатларда ўқишни афзал кўрмоқда

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида жами 26,4 минг нафар Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида чет элга сафар қилган.

    Студенты студенттер лекция аудитория
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    “Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда қарийб 6,1 минг нафарга ёки 18,9 % га камайган”, - дейилади хабарда.

    Ўзбекистон фуқаролари ўқиш мақсадида энг кўп сафар қилган ТОП-10 давлат:

    Россия – 5 863 нафар;

    Тожикистон – 5 761 нафар;

    Қирғиз Р. – 3 835 нафар;

    Корея – 3 344 нафар;

    Туркия – 2 256 нафар;

    Хитой – 1 186 нафар

    Қозоғистон – 1014 нафар;

    Буюк Британия – 839 нафар;

    Германия – 366 нафар;

    АҚШ – 318 нафар.

