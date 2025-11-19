Ўзбекистонлик Silk Way Star иштирокчиси гранд финалдаги асосий рақибини атади
ASTANA. Kazinform - Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилаётган Silk Way Star биринчи Осиё вокал мега-лойиҳасининг финалчиси Мадинабону Одилова «Бүгін.Live» кўрсатувида танлов ҳақидаги ўз таассуротлари билан ўртоқлашди ва ўзининг энг ашаддий рақиби номини айтди.
Хонанданинг сўзларига кўра, лойиҳа иштирокчиларининг савияси ниҳоятда юқори, бу эса рақобат ҳақида гапиришни қийинлаштиради. Бироқ, барча иштирокчилар орасида у Арманистон вакили Саро Геворгянни алоҳида ажратиб таъкидлади.
"Бу ерда ҳаммамиз профессионалмиз, ҳаммамиз жуда яхши қўшиқ айтамиз. Бироқ рақибим ҳақида гапирадиган бўлсам, мен Саро Геворгяндан устун келишини жуда хоҳлайман. У Арманистондан келган иштирокчи. Мен уни жуда ҳурмат қиламан, у ҳақиқатан ҳам ажойиб. Менимча, у бу лойиҳада энг талантили ва ҳақиқий профессионалдир. Ҳар бир эфирда унинг чиқишлари доимий равишда юқори даражада, унда бирор ёмон чиқиш бўлмайди", - дейди Мадинабону Одилова.
Хонанда бу жараёнга рақобат сифатида эмас, балки шахсий ижодий чақирув сифатида қарашини таъкидлади. Шунингдек, у иштирокчилар ўртасидаги дўстона муҳитни қайд этди ва эфирдан ташқари ҳамкасблари билан қандай алоқада бўлиши ҳақида гапирди.
"Биз дўстмиз. Тез-тез гаплашиб турамиз. Бизнинг умумий гуруҳимиз бор, ҳамма билан мулоқот қиламиз. Шундай экан, лойиҳада жуда дўстона муҳит ҳукм сурмоқда", - дея қўшимча қилди хонанда.
Эслатиб ўтамиз, Осиёдаги энг кучли еттита овоз сўнгги босқичда:
- ALEM (Қозоғистон)
- Язмин Азиз (Малайзия)
- Автандил Абесламидзе (Грузия)
- Мишель Жозеф (Мўғулистон)
- Чжан Хэ Сюань (Хитой)
- Саро Геворгян (Арманистон)
- Мадинабону Одилова (Ўзбекистон)
Гранд-финал 22 ноябрда бўлиб ўтади ва Jibek Joly телеканалида соат 20:00да жонли эфирда намойиш этилади. Бир вақтда эшиттиришлар Қозоғистон, Озарбайжон (Space TV), Тожикистон (“Сафина”), Қирғизистон (“Музыка” ва “Мадания”), Мўғулистон (UBS ва «АИСТ Глобал»)да ўтказилади.
Биринчи Осиё вокал мега-лойиҳаси ғолиби бирлашган тизим орқали аниқланади: 50% ҳакамлар ҳайъати томонидан, 50% онлайн аудитория овоз бериш йўли билан. Севимли қўшиқларингизни silkwaystar.org. сайтида қўллаб-қувватлашингиз мумкин.
Лойиҳа Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплекси ва China Media Group (CMG) ўртасидаги келишув доирасида амалга оширилмоқда.
