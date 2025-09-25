Ўзбекистонлик санъаткорнинг Россиядаги концертига рейд: Ўзбекистон Бош консуллиги сабабини маълум қилди
ASTANA. Kazinform — Красноярск ўлкасида ўзбек эстрада артистининг концерти чоғида рейд ўтказилди, сўнгра оммавий ҳибсга олиш рўй берди, дея хабар беради Kazinform Ўзбекистоннинг Новосибирскдаги Бош консуллигига таяниб.
Воқеа 2025 йилнинг 22 сентябрь куни Красноярск ўлкасининг Солонци қишлоғидаги банкет залида содир бўлган.
Рейд чет эл фуқаролари томонидан Россиянинг иммиграция қонунчилигини бузиш, шунингдек, гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний айланиши ҳолатларини аниқлаш мақсадида ташкил этилди.
Текширув натижасида Россия Федерациясида бўлиш қоидаларини бузган 8 нафар Ўзбекистон Республикаси фуқароси аниқланди. Улардан 8 нафарига нисбатан маъмурий жарима солиш, шунингдек, яна 4 нафар чет эл фуқаросини депортация қилиш ва Красноярск ўлкасидаги вақтинчалик сақлаш ҳибсхонасига жойлаштириш тўғрисида қарорлар қабул қилинди.
Ўзбекистон Республикасининг Новосибирскдаги Бош консуллигининг тушунтиришича, шахслар ўзбек эстрада артистининг концерти учун бинода бўлган. Концертнинг Красноярск ўлкасидаги тегишли ташкилот ва идоралар билан расман мувофиқлаштирилмагани воқеага сабаб бўлган. Қолаверса, тадбир шу мақсадда махсус жиҳозланмаган хонада ўтказилди.
Шу билан бирга, дипломатик миссия Красноярск ўлкасида ҳуқуқ-тартибот идораларининг бундай рейдлари қонуний асосга эга бўлиши ва маданий ҳордиқ чиқаришга халақит бермаслиги керак, деб ҳисоблайди. Консуллик вакиллари хавфсизлик кучларининг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо бериш учун Красноярск ўлкаси ҳуқуқ-тартибот идораларига тақдим этиш учун барча зарур ҳужжатлар тайёрланганини маълум қилди.
