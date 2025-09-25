Ўзбекистонлик хонанда Қозоғистонда Silk Way Star халқаро танловида ҳакамларини ҳайратга солди
ASTANA. Kazinform - Астана шаҳрида 12 давлатдан истеъдодли санъаткорлар иштирок этган “Silk Way Star” халқаро мусиқа танлови давом этмоқда. Биринчи эпизодда кўзга кўринган иштирокчилардан бири Тошкент шаҳридан (Ўзбекистон) Мадинабону Одилова бўлди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Ўзбекистон давлат консерваторияси қошидаги Ботир Зокиров номидаги эстрада санъати институти битирувчиси хонанда эстрада ва жазз вокалига эътибор қаратган.
Танловнинг биринчи босқичида «Ketaver» қўшиғини ижро этиб, ўзининг теран ва ҳаяжонли ижроси билан томошабинлар ва ҳакамлар ҳайъатини ҳайратга солди. Одилованинг чиқиши грузиялик ҳакам Дато Кенчиашвилида алоҳида таассурот қолдирди ва эпизоднинг унутилмас лаҳзаларидан бирига айланди.
Хонанданинг Тошкентдаги халқаро жазз фестивалидаги иштироки, халқаро танловлардаги ғалабалари ҳамда Мадинабону ўзини ифодали тембрли жўшқин ижрочи сифатида кўрсатган The Voice Uzbekistan 2024 телелойиҳасининг ярим финали ҳам бор.
Silk Way Star танловида Мадинабону юқори савиядаги вокал ва саҳна харизмасини намойиш этди. У 122 очко жамғариб, фақат малайзиялик иштирокчига ютқазиб, иккинчи ўринни эгаллади. Мусиқа танқидчилари унинг жазз импровизациясини поп-илҳомлантирилган етказиб бериш билан уйғунлаштириб, жонли муҳит яратиш қобилиятини юқори баҳоладилар.
Хонанданинг ўзи ижтимоий тармоқларда саҳна ортидаги лаҳзаларни баҳам кўрди.
Эслатиб ўтамиз, Silk Way Star шоуси 20 сентябрдан бошлаб Silk Way, Jibek Joly, Хитойнинг CCTV-3 ва иштирокчи давлатларнинг миллий каналларида намойиш этилади.
Қозоғистон Республикаси Президенти Телерадиокомпанияси ва CMG Медиа корпорацияси томонидан ташкил этилган танловда Озарбайжон, Арманистон, Грузия, Малайзия, Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Мўғулистон, Тожикистон, Туркманистон, Ўзбекистон, Жанубий Корея каби 12 давлат вакиллари иштирок этади.
Silk Way Star танлови Осиёнинг бир қатор давлатларида телевидение орқали намойиш этилади.