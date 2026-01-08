Ўзбекистонлик футболчилар Осиё кубогини ғалаба билан бошлади
TASHKENT. Kazinform — Саудия Арабистони яшил майдонларида давом этаётган 23 ёшгача бўлган футболчилар ўртасидаги Осиё кубогида Равшан Ҳайдаров бошчилигидаги Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси дастлабки 3 очкони қўлга киритди, деб хабар беради UzA.
Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси “C” гуруҳидаги илк ўйинини Ливан терма жамоасига қарши ўтказди ва 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Терма жамоага ғалаба келтирган голларга Амирбек Саидов, Равшан Хайруллаев ва Сардор Баҳромов муаллифлик қилди.
Ушбу гуруҳдаги иккинчи ўйин Жанубий Корея – Эрон ўртасиди ўтказилди ҳамда учрашувда дуранг қайд этилди - 0:0.
Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси илк турдан сўнг 3 очко билан гуруҳ пешқадамига айланди. Жанубий Корея ва Эрон эса 1 очко билан 2-3 ўриндан жой олган бўлса, Ливан очкосиз сўнгги поғонада қолди.
Энди иккинчи тур доирасида 10 январь куни Ўзбекистон – Эрон ва Жанубий Корея – Ливан учрашувлари ўтказилади.
Эслатиб ўтамиз, ўзбекистонлик футболчи Игорь Сергеев энди Теҳрон клубида ўйнайди.