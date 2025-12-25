OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:10, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонга туристлар ташрифи илк бор 10 миллиондан ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида жами 10,7 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Самарқанд
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 3,5 млн нафарга ёки 47,4 % га ошган.

    Туристлар сони бўйича ТОП-10 давлатлар:

    • Қирғиз Республикаси – 3 млн нафар;
    • Қозоғистон – 2,5 млн нафар;
    • Тожикистон – 2,5 млн нафар;
    • Россия – 923,8 минг нафар;
    • Афғонистон – 429,4 минг нафар;
    • Туркманистон – 341,4 минг нафар;
    • Хитой – 250,5 минг нафар;
    • Туркия – 161,9 минг нафар;
    • Ҳиндистон – 73,4 минг нафар;
    • Корея Республикаси – 44,1 минг нафар.

    Эслатиб ўтамиз, 2025 йилда Ўзбекистон–Япония ўртасида туристик ташрифлар ошган.

    Шунингдек, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида жами 362,8 минг нафар чет эл фуқаролари тижорат мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Туризм Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!