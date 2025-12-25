16:10, 25 Декабрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистонга туристлар ташрифи илк бор 10 миллиондан ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида жами 10,7 млн нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 3,5 млн нафарга ёки 47,4 % га ошган.
Туристлар сони бўйича ТОП-10 давлатлар:
- Қирғиз Республикаси – 3 млн нафар;
- Қозоғистон – 2,5 млн нафар;
- Тожикистон – 2,5 млн нафар;
- Россия – 923,8 минг нафар;
- Афғонистон – 429,4 минг нафар;
- Туркманистон – 341,4 минг нафар;
- Хитой – 250,5 минг нафар;
- Туркия – 161,9 минг нафар;
- Ҳиндистон – 73,4 минг нафар;
- Корея Республикаси – 44,1 минг нафар.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йилда Ўзбекистон–Япония ўртасида туристик ташрифлар ошган.
Шунингдек, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида жами 362,8 минг нафар чет эл фуқаролари тижорат мақсадида Ўзбекистонга ташриф буюрган.