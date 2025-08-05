OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:51, 05 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон Қозоғистондан 6 ойида 468 тонна чой импорт қилди

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йил январь-июнь ойларида хориждан қиймати 23,3 млн АҚШ долларига тенг бўлган 15 553 тонна чой импорт қилинган.

    шайдың пайдасы
    basilur.com.ua

    Ўзбекистонга 2025 йилнинг 6 ойида энг кўп чой етказиб берган давлатлар:

    Хитой – 12 475 тонна

    Кения – 659 тонна

    Эрон – 538 тонна

    Қозоғистон – 468 тонна

    Хиндистон – 382 тонна

    Бошқа давлатлар – 1 031 тонна

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон лимон экспортини 7,1 % га оширгани ҳақида хабар берган эдик.

     

    Теглар:
    Импорт Статистика Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!