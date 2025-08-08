OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    09:46, 08 Август 2025

    Ўзбекистонда зилзила содир бўлди

    TASHKENT. Kazinform – 8 август куни маҳаллий вақт билан соат 08:58 да (2025 йил 8 август, Гринвич вақти билан 03:58) Ўзбекистон ҳудудида зилзила содир бўлди, деб хабар беради Kazinform Ўзбекистон ФВВ Сейсмик прогноз мониторинги Республика марказига таяниб.

    горы Узбекистана
    Фото: Uza.uz

    Зилзиланинг координаталари: шимолий кенглик 40,55 даража; шарқий узунлик 72,26 даража.

    Магнитудаси – M=4,2. Чуқурлиги – 15 км.

    Зилзила эпицентри Тошкентдан жануби-шарққа 268 км масофада, Андижон вилояти Марҳамат туманида жойлашган.

    землетрясение
    Фото: smrm.uz

    Афтершок бир нечта ҳудудларда сезилди:

    • Андижон вилоятида – 3 балл, 29 км масофада;
    • Фарғона вилоятида – 2-3 балл, 45 км масофада;
    • Наманган вилоятида – 2 балл, 72 км масофада.
    Зилзила Ўзбекистон
