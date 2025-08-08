09:46, 08 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда зилзила содир бўлди
TASHKENT. Kazinform – 8 август куни маҳаллий вақт билан соат 08:58 да (2025 йил 8 август, Гринвич вақти билан 03:58) Ўзбекистон ҳудудида зилзила содир бўлди, деб хабар беради Kazinform Ўзбекистон ФВВ Сейсмик прогноз мониторинги Республика марказига таяниб.
Зилзиланинг координаталари: шимолий кенглик 40,55 даража; шарқий узунлик 72,26 даража.
Магнитудаси – M=4,2. Чуқурлиги – 15 км.
Зилзила эпицентри Тошкентдан жануби-шарққа 268 км масофада, Андижон вилояти Марҳамат туманида жойлашган.
Афтершок бир нечта ҳудудларда сезилди:
- Андижон вилоятида – 3 балл, 29 км масофада;
- Фарғона вилоятида – 2-3 балл, 45 км масофада;
- Наманган вилоятида – 2 балл, 72 км масофада.