Ўзбекистонда ёшлар тадбиркорлиги учун қўшимча 200 миллион доллар ажратилиши эълон қилинди
TASHKENT. Kazinform — Бу ҳақда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Кўксарой” қароргоҳида ёшлар билан мулоқотида таъкидланди, деб хабар беради UzA.
Ҳар йили 600 минг нафар ёш меҳнат бозорига кириб келмоқда, 2030 йилга бориб, улар 1 миллионга етади. Ёшларга ўзига мос иш топиши учун шароит яратиш – энг муҳим масала экани қайд этилди.
Ёшлар ўртасида сўровнома ўтказилиб, уларнинг учдан бири тадбиркор бўлиш истагини билдирган. Ўтган йили ёшлар бандлигини таъминлаш учун банклар ва Ёшлар ишлари агентлигига 400 миллион доллар берилган эди. Хусусан, “Ёшлар бизнеси”, “Келажакка қадам” дастурлари ҳисобидан 15 минг нафар ёшлар ўз тадбиркорлигини йўлга қўйди, 50 минг одамни иш билан таъминлади.
Ш. Мирзиёев ёшлар тадбиркорлиги учун қўшимча 200 миллион доллар ажратилишини эълон қилди.
Ўзини ўзи банд қилган ёшлар учун кредит миқдори 100 миллиондан 300 миллион сўмгача оширилади. Ёш тадбиркорлар лойиҳалари учун 10 миллиард сўмгача кредит ажратиш (ҳозир 5 миллиард сўмгача) мумкин бўлади. Инновацион стартап лойиҳаларига 100 минг долларгача инвестиция киритишга рухсат берилади.
Сервис ва умумий овқатланиш соҳасида 1 мингдан зиёд иш ўрни яратган маҳаллий брендлардан франшиза олиб, филиал очишга қизиқаётган ёшлар учун қулай молиялаштириш пакетлари жорий қилинади.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда ҳар йили ёшларнинг энг яхши 100 та лойиҳаси брендга айлантирилади.