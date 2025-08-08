OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:36, 08 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда театрлар сони нечта

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган театрлар сони 48 тани ташкил этган.

    Кинотеатрларда көрсетілетін фильмдердің мазмұнына бақылау күшейеді
    Фото: freepik.com

    Ҳудудлар кесимида фаолият кўрсатаётган театрлар сони: 

    — Қорақалпоғистон Респ. – 3 та

    — Андижон вилояти – 3 та

    — Бухоро вилояти – 2 та

    — Жиззах вилояти – 2 та

    — Қашқадарё вилояти – 2 та

    — Навоий вилояти – 1 та

    — Наманган вилояти – 2 та

    — Самарқанд вилояти – 4 та

    — Сурхондарё вилояти – 2 та

    — Сирдарё вилояти – 1 та

    — Тошкент вилояти – 1 та

    — Фарғона вилояти – 5 та

    — Хоразм вилояти – 2 та

    — Тошкент шаҳри – 18 та

    Теглар:
    Театр Статистика Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!