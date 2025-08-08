18:36, 08 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда театрлар сони нечта
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган театрлар сони 48 тани ташкил этган.
Ҳудудлар кесимида фаолият кўрсатаётган театрлар сони:
— Қорақалпоғистон Респ. – 3 та
— Андижон вилояти – 3 та
— Бухоро вилояти – 2 та
— Жиззах вилояти – 2 та
— Қашқадарё вилояти – 2 та
— Навоий вилояти – 1 та
— Наманган вилояти – 2 та
— Самарқанд вилояти – 4 та
— Сурхондарё вилояти – 2 та
— Сирдарё вилояти – 1 та
— Тошкент вилояти – 1 та
— Фарғона вилояти – 5 та
— Хоразм вилояти – 2 та
— Тошкент шаҳри – 18 та