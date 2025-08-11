OZ
    Ўзбекистонда талабалар сони 10 йилда 2,7 баробарга ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2024/2025 ўқув йили бошида Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган олий таълим ташкилотларининг кундузги таълим шаклида таҳсил олаётган талабаларнинг умумий сони 707,3 минг нафарни ташкил этган.

    талабалар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ушбу кўрсаткични 2015/2016 ўқув йили бошига нисбатан таққослаганда 443,4 минг нафарга ёки 2,7 баробарга ошган.

    Кундузги таълим шаклида таҳсил олаётган талабаларнинг умумий сони йиллар кесимида қуйидагича:

    • 2015/2016 ўқув йили бошига - 263,9 минг нафар
    • 2016/2017 ўқув йили бошига - 267,9 минг нафар
    • 2017/2018 ўқув йили бошига - 287,5 минг нафар
    • 2018/2019 ўқув йили бошига - 313 минг нафар
    • 2019/2020 ўқув йили бошига - 360,1 минг нафар
    • 2020/2021 ўқув йили бошига - 441,8 минг нафар
    • 2021/2022 ўқув йили бошига - 553,9 минг нафар
    • 2022/2023 ўқув йили бошига - 622,6 минг нафар
    • 2023/2024 ўқув йили бошига - 661,8 минг нафар
    • 2024/2025 ўқув йили бошига - 707,3 минг нафарни ташкил этган

