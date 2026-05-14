Ўзбекистонда реклама соҳасидаги корхоналар сони 1,9 мингтадан ошди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда реклама фаолияти ва бозор конъюнктурасини ўрганиш соҳасида 1 948 та корхона фаолият юритмоқда.
Уларнинг сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 257 тага ошган.
Мазкур турдаги корхоналар сони йиллар кесимида қуйидагича (1 апрель ҳолатига):
- 2022 йил – 1 743 та
- 2023 йил – 1 415 та
- 2024 йил – 1 606 та
- 2025 йил – 1 691 та
- 2026 йил – 1 948 та
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 422 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.