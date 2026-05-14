    Ўзбекистонда реклама соҳасидаги корхоналар сони 1,9 мингтадан ошди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда реклама фаолияти ва бозор конъюнктурасини ўрганиш соҳасида 1 948 та корхона фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 257 тага ошган.

    Мазкур турдаги корхоналар сони йиллар кесимида қуйидагича (1 апрель ҳолатига):

    • 2022 йил – 1 743 та
    • 2023 йил – 1 415 та
    • 2024 йил – 1 606 та
    • 2025 йил – 1 691 та
    • 2026 йил – 1 948 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 422 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
    Муаллиф