10:08, 19 Январь 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда корхоналарнинг 85 фоизи — кичик корхона ва микрофирмалар
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 474,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.
Шундан 403,8 мингтаси ёки 85 фоизи кичик корхона ва микрофирмалар ҳиссасига тўғри келади.
Фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар сони йиллар кесимида қуйидагича (1 январь ҳолатига):
- 2022 йил — 528,9 мингта (11,3 %)
- 2023 йил — 592,4 мингта (12 %)
- 2024 йил — 485 мингта (81,9 %)
- 2025 йил — 424,8 мингта (87,6 %)
- 2026 йил — 474,9 мингта (11,8 %)
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 407,9 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.