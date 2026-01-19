OZ
Тренд:
    10:08, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда корхоналарнинг 85 фоизи — кичик корхона ва микрофирмалар

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 474,9 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

    кичик корхоналар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Шундан 403,8 мингтаси ёки 85 фоизи кичик корхона ва микрофирмалар ҳиссасига тўғри келади.

    Фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар сони йиллар кесимида қуйидагича (1 январь ҳолатига):

    • 2022 йил — 528,9 мингта (11,3 %)
    • 2023 йил — 592,4 мингта (12 %)
    • 2024 йил — 485 мингта (81,9 %)
    • 2025 йил — 424,8 мингта (87,6 %)
    • 2026 йил — 474,9 мингта (11,8 %)

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 407,9 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
