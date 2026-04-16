    11:10, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда Қирғиз Республикаси капитали иштирокидаги корхоналар сони 357 тага етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 март ҳолатига Ўзбекистонда Қирғиз Республикаси капитали иштирокида жами 357 та корхона фаолият юритмоқда.

    Ўзбекистон ва Қирғизистон
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг 95 таси қўшма ва 262 таси хорижий корхоналардир.

    Улар соҳалар кесимида қуйидагича:

    • Савдо — 140 та
    • Саноат — 62 та
    • Ахборот ва алоқа — 31 та
    • Ташиш ва сақлаш — 19 та
    • Қурилиш — 18 та
    • Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар — 18 та
    • Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш — 6 та
    • Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги —5 та
    • Бошқа турлар — 58 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 март ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида жами 18 770 та корхоналар фаолият юритмоқда.

